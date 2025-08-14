Дмитрий Губерниев ждет увольнения Деяна Станковича после игры с «Зенитом».

«Спартак» примет петербургскую команду в 5-м туре Мир РПЛ . Матч состоится 16 августа.

«Во‑первых, «Зенит» все равно фаворит в матче со «Спартаком ». Во‑вторых, жду триумфального увольнения Станковича после этого матча. Причем оно должно быть поистине триумфальным.

И очень все‑таки надеюсь, что «Спартак» предпримет усилия, чтобы договориться с Калининградом или Воронежем и поставить наконец‑то нормальных тренеров. Но поскольку красно‑белые сейчас в очередной раз ищут титулованного Румпельштильцхена или какого‑нибудь Фойербарта… Там возможны варианты. Клумпе‑Думпе еще они, может быть, найдут. Какой‑нибудь скандинавский специалист. Оле‑Лукойе… Надо посмотреть в сторону Лапландии. Может, там тоже есть тренеры. Флаг в руки им всем! Я считаю, что оптимальный тренер для «Спартака» – это Талалаев или Шалимов.

«Зенит » победит, будет выходить из кризиса. А тренерский штаб «Спартака» триумфально уволят. Подчеркиваю, триумфально, а не с позором. Есть такая профессия – тренеров черт‑те каких брать, а потом их блистательно увольнять. На радость русскому народу! Так победим. Да здравствует московский «Спартак»!» – сказал комментатор «Матч ТВ».