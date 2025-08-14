Дмитрий Губерниев: «Медведев – хороший теннисист. Кризис не должен затянуться надолго»
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о спаде Даниила Медведева.
Россиянин проиграл 3 из 6 матчей после «Уимблдона». В Цинциннати Медведев проиграл 85-й ракетке мира Адаму Уолтону – 7:6(0), 4:6, 1:6. Австралиец до матча с чемпионом US Open-2021 проиграл все 24 сета в карьере против соперников из топ-50.
«Уровень конкуренции в мировом теннисе запредельный, не как в лыжах с биатлоном, прямо говоря. [Конкуренция] как в легкой атлетике на 100‑метровке, в плавании на 100 метров кролем, в большом футболе. Так бывает. Остается пожелать Даниилу терпения и веры в себя. Теннисист он хороший, кризис не должен затянуться надолго», – цитирует Губерниева «Матч ТВ».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Матч ТВ»
