Перрен о переходе в «Краснодар»: «Мне сказали, что в России живется хорошо, даже идеально»

Гаэтан Перрен заявил, что для него не было проблемой перебраться в РПЛ.

Этим летом французский полузащитник перешел из «Осера» в «Краснодар ».

— Твоя семья не опасалась ехать в Россию, учитывая предубеждения о нашей стране, которые сейчас есть во Франции?

— Люди во Франции говорят, что [политическая] ситуация сложная. Но я общался со своими друзьями из «Спартака» и «Ахмата» — Кристофером Мартинсом и Амином Талалем. Каждый из них сказал, что в России живется хорошо, даже идеально. Так что для меня не было проблемой переехать жить в Россию, — сказал Перрен .