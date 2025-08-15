  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Перрен о переходе в «Краснодар»: «Мне сказали, что в России живется хорошо, даже идеально»
5

Перрен о переходе в «Краснодар»: «Мне сказали, что в России живется хорошо, даже идеально»

Гаэтан Перрен заявил, что для него не было проблемой перебраться в РПЛ.

Этим летом французский полузащитник перешел из «Осера» в «Краснодар». 

— Твоя семья не опасалась ехать в Россию, учитывая предубеждения о нашей стране, которые сейчас есть во Франции?

— Люди во Франции говорят, что [политическая] ситуация сложная. Но я общался со своими друзьями из «Спартака» и «Ахмата» — Кристофером Мартинсом и Амином Талалем. Каждый из них сказал, что в России живется хорошо, даже идеально. Так что для меня не было проблемой переехать жить в Россию, — сказал Перрен.

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?11166 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
logoГаэтан Перрен
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Перрена травма четырехглавой мышцы бедра, сообщил Мусаев: «Пару недель мы его не увидим»
212 августа, 21:31
Гаэтан Перрен: «Переход в «Краснодар» – лучшее решение для моей карьеры и семьи. Очень воодушевлен идеей играть в России – мне все равно, что говорят люди»
2728 июля, 09:36
Аршавин о Сперцяне в Европе: «Он уйдет зимой, если не сейчас. Удерживать не надо – Перрен может заменить его в «Краснодаре»
625 июля, 01:42
Главные новости
АПЛ стартует! «Ливерпуль» против «Борнмута», «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
333 минуты назад
Акинфеев на страже российского футбола, Манчини предложили «Спартаку», «Реал» возглавил рейтинг УЕФА, первая победа «Пари НН» и безумное удаление Мохеби и другие новости
2сегодня, 04:10
АПЛ вот-вот вернется! Время собирать команду в Основе
сегодня, 03:50Тесты и игры
Бакаев о переходе в «Локо»: «Интерес был еще летом 2024-го, но тогда действовал контракт с «Зенитом». Ни в один топ-клуб РПЛ оттуда не отпустят»
9сегодня, 03:33
«Шансов у «Спартака» не будет, у них настолько слабая оборона. Может быть одно преимущество — свое поле». Рапопорт о матче с «Зенитом»
16сегодня, 02:42
«Карпину дадут время как минимум до зимы, чтобы во время паузы спокойно построить команду». Игонин о тренере «Динамо»
16сегодня, 02:29
«Шилов по манере игры немного Пиняева напоминает. У него не только есть талант, он еще и очень трудолюбивый». Тренер молодежки «Зенита» о вингере
4сегодня, 02:00
«Райо Вальекано» сыграет с «Неманом» в плей-офф квалификации ЛК, «Кристал Пэлас» – с «Фредрикстадом», «Шахтер» – с «Серветтом», «Фиорентина» – с «Полесьем»
12вчера, 22:05
АПЛ возвращается с топ-матчем «МЮ» и «Арсенала»! Угадайте счет и поборитесь за 30 000₽ в нашем телеграм-боте
вчера, 22:00Тесты и игры
«Барса» планирует объявить о регистрации Рэшфорда и Гарсии в пятницу
22вчера, 21:48
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» в борьбе за Леони опередил «МЮ», «Ньюкасл», «Интер» и «Милан». Трансфер 18-летнего защитника за 35 млн евро согласован
13 минут назад
Лещенко о «Динамо» и 0:4 с «Краснодаром»: «Непонятная игра. Вспоминаю сказку про Хоттабыча. Ощущение, что все игроки заболели корью. Три гола привезти себе — не лезет ни в какие ворота»
551 минуту назад
Онопко о «Ростове» при Альбе: «Требования те же, что и у Карпина. Почти ничего не поменялось. Занятия и установки Джони проводит на русском»
8сегодня, 04:33
«Монако» представил 3-й комплект формы на новый сезон – желто‑кремовый, передающий «особое сияние» княжества. В ролике снялись Погба, Фати и Дайер
6сегодня, 03:56Фото
«Батракову надо уезжать в Европу, глядя на пример Головина. Перейдет в хороший клуб – спрос на всех в РПЛ вырастет». Силкин о хавбеке «Локо»
15сегодня, 03:18
Влахович интересен «Ньюкаслу». «Ювентус» хочет продать форварда с истекающим контрактом
3сегодня, 03:02
«Ман Сити» отдаст Нюпана в аренду «Мидлсбро». «Горожане» купили 18-летнего хавбека у «Русенборга» за 12,5 млн фунтов
сегодня, 02:16
Альба о 0:1 с «Пари НН»: «Даже вдесятером «Ростов» мог забить и завершить основное время вничью. Затем случилось второе удаление»
2сегодня, 01:45
«Брентфорд» покупает Уаттара у «Борнмута» за рекордные 37+5 млн фунтов
2сегодня, 01:31
Шпилевский о 1-й победе в сезоне: «Все видят, что «Пари НН» меняется. Это говорит о совместной работе, это произошло не по щелчку»
1сегодня, 01:17