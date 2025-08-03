У Перрена травма четырехглавой мышцы бедра, сообщил Мусаев: «Пару недель мы его не увидим»

Мурад Мусаев сообщил о травме Гаэтана Перрена.

В субботу «Краснодар» обыграл «Динамо» в матче 3-го тура Мир РПЛ (1:0).

– Что с Перреном? Почему его сегодня не было в заявке?

– Повреждение четырехглавой мышцы бедра. Думаю, что пару недель мы его не увидим. Ничего страшного, но нужно время, – сказал главный тренер «Краснодара ».

Французский вингер перешел в российский клуб из «Осера», подписав 3-летний контракт.