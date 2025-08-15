«Батракову надо уезжать в Европу, глядя на пример Головина. Перейдет в хороший клуб – спрос на всех в РПЛ вырастет». Силкин о хавбеке «Локо»

Сергей Силкин посоветовал Алексею Батракову перейти из «Локо» в клуб из Европы.

«Батраков – хороший игрок, организует атаки, открывается, не теряет мячи. Он заметен еще с прошлого сезона, соперники к нему не могут найти противоядие.

Если Батраков перейдет в хороший клуб из «Локомотива », то спрос на всех футболистов РПЛ вырастет. Алексею надо уезжать в Европу, глядя на пример Головина », – сказал бывший тренер «Динамо».