«Батракову надо уезжать в Европу, глядя на пример Головина. Перейдет в хороший клуб – спрос на всех в РПЛ вырастет». Силкин о хавбеке «Локо»
Сергей Силкин посоветовал Алексею Батракову перейти из «Локо» в клуб из Европы.
«Батраков – хороший игрок, организует атаки, открывается, не теряет мячи. Он заметен еще с прошлого сезона, соперники к нему не могут найти противоядие.
Если Батраков перейдет в хороший клуб из «Локомотива», то спрос на всех футболистов РПЛ вырастет. Алексею надо уезжать в Европу, глядя на пример Головина», – сказал бывший тренер «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
