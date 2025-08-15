Бакаев не советует Батракову переходить в «Зенит»: «Вижу его в топовом европейском чемпионате. Глушенкову трудно себя проявить – у команды своеобразный стиль футбола»
Зелимхан Бакаев не станет рекомендовать Алексею Батракову перейти в «Зенит».
– Представим обратную ситуацию: завтра к тебе подходит Алексей Батраков с вопросом, стоит ли ему переходить в «Зенит». Что ответишь?
– «Точно нет». Леша – один из самых талантливых парней, с кем я играл. Вижу его в топовом европейском чемпионате, если продолжит в том же духе.
– Максим Глушенков вот перешел. Со стороны кажется, что ему тяжело, хотя стартовал он топово.
– Максу непросто, потому что в «Зените» своеобразный стиль футбола. Таким нестандартным футболистам, как Глушенков, трудно себя проявить.
В системе «Зенита» мало места для творчества, – сказал полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев, ранее выступавший в «Зените».
