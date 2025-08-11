«Аль-Наср» покупает Комана у «Баварии» за 35 млн евро с учетом бонусов. Вингер будет зарабатывать 20-25 млн в год

Кингсли Коман продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

«Аль-Наср » достиг договоренности с «Баварией» о трансфере 29-летнего вингера, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Сумма сделки составит 35 миллионов евро с учетом бонусов.

Футболист подпишет контракт до 2028 года с зарплатой 20-25 млн евро за сезон. Скоро он пройдет медосмотр.

В прошлом сезоне Бундеслиги француз провел 28 матчей, отличившись 5 голами и 4 ассистами. Его статистика – здесь .