«Аль-Наср» покупает Комана у «Баварии» за 35 млн евро с учетом бонусов. Вингер будет зарабатывать 20-25 млн в год
Кингсли Коман продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
«Аль-Наср» достиг договоренности с «Баварией» о трансфере 29-летнего вингера, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Сумма сделки составит 35 миллионов евро с учетом бонусов.
Футболист подпишет контракт до 2028 года с зарплатой 20-25 млн евро за сезон. Скоро он пройдет медосмотр.
В прошлом сезоне Бундеслиги француз провел 28 матчей, отличившись 5 голами и 4 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
