Руководство «Баварии» недовольно работой Эберля по сумме трансфера Комана в «Аль-Наср» (Kicker)

Руководство «Баварии» недовольно работой Макса Эберля.

Мюнхенский клуб продаст вингера Кингсли Комана в «Аль-Наср» за 35 миллионов евро с учетом бонусов.

Сообщается, что менеджмент «Баварии» не удовлетворен условиями, о которых договорился спортивный директор клуба Макс Эберль .

Скорее всего, сумма трансфера не устраивает руководство «Баварии», которое хочет получить гораздо больше за футболиста, пишет Get Football News Germany со ссылкой на Kicker.

