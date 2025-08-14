Руководство «Баварии» недовольно работой Эберля по сумме трансфера Комана в «Аль-Наср» (Kicker)

  • Спортс


Руководство «Баварии» недовольно работой Макса Эберля.

Мюнхенский клуб продаст вингера Кингсли Комана в «Аль-Наср» за 35 миллионов евро с учетом бонусов.

Сообщается, что менеджмент «Баварии» не удовлетворен условиями, о которых договорился спортивный директор клуба Макс Эберль.

Скорее всего, сумма трансфера не устраивает руководство «Баварии», которое хочет получить гораздо больше за футболиста, пишет Get Football News Germany со ссылкой на Kicker.

Коман идет в «Аль-Наср». После 12 титулов в топ-лигах и победного гола в финале ЛЧ

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Get Football News Germany
Макс Эберль
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoБавария
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoКингсли Коман
logoбундеслига Германия
