Писарев о Карпине в «Динамо: «Он пришел не для того, чтобы на эмоциях быстро дать результат. Абсолютно такая же история была у Алонсо в «Байере» в 2022-м»

Николай Писарев считает, что Валерию Карпину нужно дать время в «Динамо».

Карпин возглавил «Динамо » летом. По итогам четырех туров команда с пятью очками идет девятой в таблице Мир РПЛ .

«Карпин пришел не для того, чтобы на эмоциях быстро дать результат. Он хочет кардинально все поменять. Абсолютно такая же история была у Хаби Алонсо в 2022 году, когда он пришел в леверкузенский «Байер». В первый сезон он занял шестое место, а на следующий год стал чемпионом.

Поэтому если ты хочешь в такой непростой лиге дать результат и завоевать трофей, то нужна ломка команды, а на нее нужно много времени», – сказал тренер сборной России Николай Писарев.