Онопко о Карпине в «Динамо»: «Георгич хочет команду, играющую в современный футбол. В «Ростове» побед не было, но дорогого стоит то, что о нас говорили с уважением»

Виктор Онопко оценил работу Валерия Карпина во главе «Динамо».

Бело-голубые под руководством специалиста выиграли два из шести матчей в нынешнем сезоне.

– С Карпиным общаетесь? Как вам нынешнее «Динамо», которое, по мнению экспертов, он хочет превратить в улучшенный вариант «Ростова»?

– Общаемся, но не так часто – у каждого проблем хватает.

Что касается разговоров о том, каким он собирается сделать «Динамо», то наверняка Георгич хочет видеть команду, играющую в быстрый современный футбол.

Понятно, что от него ждут этого уже сегодня и сейчас. Но пока идет притирка нового тренера и коллектива, который только начинает привыкать к требованиям. А это процесс нескорый.

Но Карпин из тех, кто умеет терпеть и добиваться своего. Да, в «Ростове » больших побед не было. Но то, что о нас говорили с уважением и свои болельщики, и чужие, дорогого стоит.

Словом, «Динамо» Карпина – вопрос времени. И многое здесь будет зависеть от самих игроков.

Нужно осознать, что в борьбе за чемпионство необходимо относиться к себе с максимальной требовательностью... Хочешь быть лучше конкурента за место в составе – не щади себя!

Поймут это – значит, сработает и все то, что умеет тренер по фамилии Карпин. Поверьте, я это знаю, – сказал тренер «Ростова» Виктор Онопко .