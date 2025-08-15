Карпин о футболистах РПЛ: «Не то что три задания разных дать в игре – там два не дашь, компьютер зависает. Поэтому у Гвардиолы сложно что-то почерпнуть, чтобы я мог это применить»

Валерий Карпин сравнил тактическую подготовку футболистов в Европе и России.

«От того, что ты видишь на поле от конкретной команды, хочется понять, как это происходит в тренировочном процессе. Условный «ПСЖ» – многое понятно. У каждого тренера в любой команде невозможно понять все, но какие-то глобальные настройки…

Гвардиолу не понять, если смотреть все игры, со стороны не понять. Конкретно в этой игре они делают вот это: заходит центральный защитник в опорную зону, заходит крайний защитник в опорную зону или не заходит. Понятно, что они готовятся под каждого соперника.

Но там слишком, наверное, много [тактики]. Ну это и футболисты говорят. И применить потом это как-то в своей практике – я понимаю, что в наших реалиях, вернее, в моих, это невозможно. Потому что не то что три задания разных дать игроку в игре – там два задания им не дать, компьютер зависает. Поэтому для себя мне сложно оттуда что-то почерпнуть, чтобы я мог это применить», – сказал главный тренер «Динамо » в подкасте SMOL FM.