Кьеллини назвал Роналду игроком, у которого больше всего учился, Ибрагимовича – самым сильным нападающим, с которым пересекался

Джорджо Кьеллини назвал самого сложного соперника.

«Самый сильный нападающий, с которым я сталкивался? Златан Ибрагимович , с которым я также играл в одной команде, когда он только приехал в Италию. Выдающаяся личность.

А партнер по команде, у которого я больше всего учился – Криштиану Роналду », – сказал бывший защитник «Ювентуса ».