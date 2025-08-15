Кьеллини назвал Роналду игроком, у которого больше всего учился, Ибрагимовича – самым сильным нападающим, с которым пересекался
Джорджо Кьеллини назвал самого сложного соперника.
«Самый сильный нападающий, с которым я сталкивался? Златан Ибрагимович, с которым я также играл в одной команде, когда он только приехал в Италию. Выдающаяся личность.
А партнер по команде, у которого я больше всего учился – Криштиану Роналду», – сказал бывший защитник «Ювентуса».
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?12845 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости