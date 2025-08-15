Слот о том, сможет ли «Ливерпуль» вновь выиграть АПЛ: «В этом году будет еще труднее. Мы потеряли много игроков старта и подписали четверых – предстоит адаптация»
Арне Слот оценил шансы «Ливерпуля» выиграть АПЛ второй раз подряд.
«Главная сложность в том, что АПЛ способны выиграть многие. Сделать это [дважды подряд] в такой лиге будет невероятным. А победить в этом году будет даже еще труднее.
В каждом сезоне и межсезонье сталкиваешься с вызовами. Мы потеряли много игроков стартового состава. И дело не только в тебе, но и в соперниках. Мы начинаем матчем против «Борнмута» – пожалуй, самой интенсивной команды АПЛ в прошлом сезоне в плане беговой работы и игрового стиля. А затем мы встречаемся с «Ньюкаслом» и «Арсеналом».
Мы потеряли 5-6 футболистов, у которых было много игрового времени в прошлом сезоне, и подписали четверых, так что предстоит адаптация, и это нормально», – сказал тренер «Ливерпуля».
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?11617 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости