«Ливерпуль» в борьбе за Леони опередил «МЮ», «Ньюкасл», «Интер» и «Милан». Трансфер 18-летнего защитника за 35 млн евро согласован

«Ливерпуль» в борьбе за Джованни Леони опередил несколько клубов.

На 18-летнего защитника «Пармы» претендовали не только «Интер » и «Милан », но «Манчестер Юнайтед » с «Ньюкаслом », однако итальянец в итоге переходит в мерсисайдский клуб за 35 млн евро.