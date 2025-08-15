«Ливерпуль» в борьбе за Леони опередил «МЮ», «Ньюкасл», «Интер» и «Милан». Трансфер 18-летнего защитника за 35 млн евро согласован
«Ливерпуль» в борьбе за Джованни Леони опередил несколько клубов.
На 18-летнего защитника «Пармы» претендовали не только «Интер» и «Милан», но «Манчестер Юнайтед» с «Ньюкаслом», однако итальянец в итоге переходит в мерсисайдский клуб за 35 млн евро.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Times
