  • Мак Аллистер считает, что выиграть АПЛ сложнее, чем ЛЧ: «Чемпионат длится 9 месяцев. Это гребаное убийство – морально, физически, эмоционально. Самый сложный турнир в мире»
22

Алексис Мак Аллистер считает, что выиграть АПЛ сложнее, чем Лигу чемпионов.

«[В прошлом сезоне] мы очень сплотились. Особенно после того, как Юрген [Клопп] объявил, что уходит. Это был настоящий шок.

Я помню, как получил сообщение от кого-то из клуба, в котором говорилось, что встреча состоится очень рано. Такого никогда не было. Так что я понял, что происходит что-то странное. Но потом я зашел в раздевалку и сел рядом с Мо [Салахом]. Я спросил: «Что происходит?» Он ответил: «Тренер уходит». И я сказал: «Да ладно. Ты ведь шутишь, да?»

Я подумал, что это, должно быть, шутка. Юрген – один из тех парней, которые так одержимы футболом. Он так сильно его любит, что я подумал, что дело, должно быть, в болезни или чем-то в этом роде. Я правда волновался. Но он объяснил нам, что просто устал и ему нужен перерыв. Теперь я могу это полностью понять. Давление на этом уровне очень сильно.

Я согласен со словами Гвардиолы о Премьер-лиге. На мой взгляд, это самый сложный турнир в мире. Выиграть его сложнее, чем Лигу чемпионов. Премьер-лига длится девять месяцев. Морально, физически, эмоционально.... Это гребаное убийство.

Посмотрите на Мо, например. Вы не представляете, сколько усилий он прикладывает, чтобы оставаться на вершине в этой лиге», – написал полузащитник «Ливерпуля» в колонке для The Players’ Tribune.

Мак Аллистер о гибели Жоты: «Он поддерживает нас с небес. Если не верите, то просто посмотрите на время, когда Фримпонг забил в Суперкубке. 20:20. Знаки…»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Players’ Tribune
