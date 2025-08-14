Тренер «Райо» Перес против переноса матча «Барсы» и «Вильярреала» в США: «Если вы хотите продолжать высасывать деньги, вам придется смириться, но мне это не нравится»

Иньиго Перес выступил против переноса матча «Барселоны» и «Вильярреала» в США.

Главный тренер «Райо Вальекано » отреагировал на новость о том, что матч Ла Лиги между командами может пройти в Майами.

«Мне не нравится перенос матча Ла Лиги в Майами.

Говорить об этом, конечно, легко, но мы ничего не делаем, чтобы разорвать этот порочный круг.

Если вы хотите продолжать высасывать деньги и наживаться на этом, вам придется смириться, но мне это не нравится», – заявил Перес .

