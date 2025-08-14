  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Райо» Перес против переноса матча «Барсы» и «Вильярреала» в США: «Если вы хотите продолжать высасывать деньги, вам придется смириться, но мне это не нравится»
5

Тренер «Райо» Перес против переноса матча «Барсы» и «Вильярреала» в США: «Если вы хотите продолжать высасывать деньги, вам придется смириться, но мне это не нравится»

Иньиго Перес выступил против переноса матча «Барселоны» и «Вильярреала» в США.

Главный тренер «Райо Вальекано» отреагировал на новость о том, что матч Ла Лиги между командами может пройти в Майами.

«Мне не нравится перенос матча Ла Лиги в Майами.

Говорить об этом, конечно, легко, но мы ничего не делаем, чтобы разорвать этот порочный круг.

Если вы хотите продолжать высасывать деньги и наживаться на этом, вам придется смириться, но мне это не нравится», – заявил Перес.

«Реал» против матча «Барсы» и «Вильярреала» в Майами и обратился в ФИФА и УЕФА: «Это ставит под угрозу легитимность результатов. Нужно согласие всех клубов Ла Лиги»

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?6353 голоса
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoЛа Лига
logoБарселона
logoВильярреал
logoРайо Вальекано
календарь
logoИньиго Перес
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барса» может получить 5-6 млн евро за матч с «Вильярреалом» в США (Diario Sport)
27сегодня, 08:51
Симон против матчей Ла Лиги в США: «Это неуважение к болельщикам. Люди, которые приходят на стадион с тросточками, не смогут туда поехать, даже если им оплатят билеты»
50вчера, 11:41
Глава «Вильярреала» Роч о матче с «Барсой» в США: «Важное событие. Фанаты столкнутся с неудобствами, но перелет будет для них бесплатным, кто не захочет – получит скидку на абонемент, компенсацию»
1012 августа, 18:12
Капитаны команд Ла Лиги не знали о планах провести матч «Барсы» и «Вильярреала» в Майами. Игроков интересует длительность отдыха и сборов, медицинская и юридическая страховка (MD)
3211 августа, 19:26
Главные новости
Перес – Мастантуоно: «В «Реал» переходит один из величайших талантов за последние годы. Вы носите белую футболку 15-кратных чемпионов Европы, спасибо, что хотите быть с нами»
724 минуты назад
«Народная любовь у «Спартака». Ветеранов клуба практически на руках носят в странах бывшего СССР! У «Зенита» больше титулов в последнее время, но все очевидно». Парфенов о клубах
1530 минут назад
Вратарь «Махачкалы» Волк об ужесточении лимита: «Не дураки это обсуждают. Куча людей анализируют ситуацию, собирают мнения – верное решение, значит»
4445 минут назад
Воспитанник «Зенита» Сиротов об игре в Польше: «Меня называли «Владимир Путин». Кто-то из иностранцев повесил его портрет на мой шкафчик в раздевалке. Было весело, относился с юмором!»
858 минут назад
Знаете, кто не проигрывал «Реалу» ни в одном матче?
сегодня, 11:00Тесты и игры
«Зенит» поздравил Медведева с 70-летием: «Клуб движется к новым вершинам под вашим руководством и не остановится на достигнутом. Желаем достижения самых амбициозных целей!»
60сегодня, 10:53
Алаев о потолке зарплат в РПЛ: «Мы нацелены на соответствие пропорциям, выбранным в международной индустрии. Закрытость КХЛ позволяет выстраивать иную бизнес‑модель»
26сегодня, 10:29
Агенты Манчини предложили «Спартаку» кандидатуру экс-тренера «Зенита» («СЭ»)
105сегодня, 10:18
Акинфеев мог перейти в «Баварию»: «Перед ЧМ в Бразилии Капелло сказал: «Я договорился. Будешь вторым после Нойера?» Я отказался, какой смысл сидеть на скамейке?»
107сегодня, 10:14
Алаев об ужесточении лимита: «Вопрос в компетенции минспорта, РПЛ готова делиться наработками. Средний возраст россиян сейчас ниже, чем при более жестких ограничениях»
42сегодня, 09:52
Ко всем новостям
Последние новости
Слот о Виртце: «Я не считаю его молодым игроком. Флориан психологически силен, его ни отвлекает трансферная стоимость или что-то еще. Адаптация в «Ливерпуле» прошла лучше, чем мы ожидали»
18 минут назад
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Астана» примет «Лозанну», «Арарат-Армения» – «Спарту», АЕК – «Арис» Кокорина
313 минут назад
«Акрон» встретится с «Оренбургом». Приходите поддержать тольяттинцев в домашнем матче!
25 минут назадРеклама
У форварда барнаульского «Динамо» Могеля, травмировавшегося после сальто, разрыв крестообразной связки. Предстоит операция, сезон для него закончен
545 минут назадВидео
Милнер о современном футболе: «Все стало публичным. Деньги, соцсети, хайп – не думаю, что молодежи от этого легче. Говорят, что в раздевалках нужны камеры – я категорически против»
58 минут назад
Пловчиха Дэвис, ведущая кампанию против трансгендеров в спорте, может стать пэром Палаты лордов от Консервативной партии (The Telegraph)
4сегодня, 11:16
Матч молодежки «МЮ» не доиграли из-за травмы головы Коне в конце 1-го тайма, 19-летнего хавбека унесли с поля на носилках. Клуб сообщил, что Секу находится в сознании
1сегодня, 11:07
Глава АПЛ Мастерс о тратах клубов на трансферы: «Команды будут усиливаться, это добавит конкуренции – здорово, если все придерживаются правил. Мы много спорили, стоит ли их менять, но решили не делать этого»
1сегодня, 10:45
Уличные торговцы устроили бессрочный протест у стадиона «Интера» и «Милана». 64 компании в сфере питания и футбольных товаров могут лишиться рабочих мест
3сегодня, 10:44
Гендиректор «Балтики» о 150 млн рублей за Сауся: «Предложений от «Локомотива» и «Краснодара» нет. Владислав – основной игрок»
4сегодня, 10:05