  Симон против матчей Ла Лиги в США: «Это неуважение к болельщикам. Люди, которые приходят на стадион с тросточками, не смогут туда поехать, даже если им оплатят билеты»
Симон против матчей Ла Лиги в США: «Это неуважение к болельщикам. Люди, которые приходят на стадион с тросточками, не смогут туда поехать, даже если им оплатят билеты»

Унаи Симон выступил против проведения матчей Ла Лиги в США.

Ранее стало известно, что Ла Лига ведет переговоры о проведении в декабре матча 17-го тура «Вильярреал» – «Барселона» в Майами на «Хард Рок Стэдиум». Королевская испанская футбольная федерация одобрила эту идею и направила в УЕФА запрос.

«Футбол делают болельщики, сосьос, люди, благодаря которым мы находимся здесь. Если бы не они, футбола бы не существовало.

Если бы «Атлетику» пришлось ехать в Майами... Я не считаю это возможным: многие люди не смогут туда поехать, даже если им оплатят билеты – например, люди, которые приходят на «Сан-Мамес» с тросточками. 

Это потерянный тур, они не смогут увидеть свою команду. Это неуважение к болельщикам. Я думаю, что это было бы неправильно для «Атлетика» и кого бы то ни было еще», – сказал вратарь клуба из Бильбао. 

«Реал» против матча «Барсы» и «Вильярреала» в Майами и обратился в ФИФА и УЕФА: «Это ставит под угрозу легитимность результатов. Нужно согласие всех клубов Ла Лиги»

