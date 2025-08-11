Капитаны команд Ла Лиги не знали о планах провести матч «Барсы» и «Вильярреала» в Майами. Игроков интересует длительность отдыха и сборов, медицинская и юридическая страховка (MD)

Капитаны клубов Ла Лиги потребовали разъяснений по поводу возможных матчей в США.

Ранее сообщалось , что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) направила в УЕФА запрос о проведении матча между «Барселоной» и «Вильярреалом» в Майами. Игра 17-го тура Ла Лиги запланирована на 20 декабря.

По данным Mundo Deportivo, ни один из капитанов клубов Ла Лиги не знал о планах проведения матча в США. При этом игроки не возражают против переноса игры, но запросили более подробную информацию. В частности, футболистов интересует принцип выбора матча «Вильярреал » – «Барселона », а также количество планируемых за границей матчей чемпионата в будущем.

Еще один вопрос касается соблюдения коллективного соглашения между работодателями и профсоюзом. Так, статья 8 устанавливает максимальную продолжительность тренировочного сбора перед выездным матчем в 72 часа, включая время в дороге. Также, согласно статье 9, футболисты «должны отдыхать не менее полутора дней в неделю, из которых по крайней мере один должен быть непрерывным».

Также капитаны команд Ла Лиги запросили информацию о температуре воздуха в Майами в предполагаемое время проведения матча, а также о ключевых вопросах, связанных с медицинским и юридическим страхованием. Кроме того, игроки хотят узнать предполагаемый доход от телевизионных прав на матчи за рубежом.

Отмечается, что в случае отсутствия разъяснений футболисты могут выступить против переноса матча в США и дальнейшего проведения игр Ла Лиги за границей.