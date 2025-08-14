Дембеле признан лучшим в матче за Суперкубок УЕФА. Вингер «ПСЖ» сделал ассист на 94-й
Усман Дембеле получил награду по итогам матча с «Тоттенхэмом».
Вингер «ПСЖ» помог своей команде завоевать Суперкубок УЕФА. Он отметился результативной передачей на 4-й добавленной ко второму тайму минуте – парижане сравняли счет и в итоге победили по пенальти.
Фото: uefa.com
У Дембеле 28 голов и 10 ассистов в 37 матчах за «ПСЖ» и Францию в 2025 году
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
