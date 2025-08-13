У Дембеле 28 голов и 10 ассистов в 37 матчах за «ПСЖ» и Францию в 2025 году

Усман Дембеле отметился результативным действием в матче за Суперкубок УЕФА.

Вингер «ПСЖ » ассистировал Гонсалу Рамушу на 4-й добавленной ко второму тайму минуте. Благодаря этому парижане сравняли счет в игре с «Тоттенхэмом » – 2:2.

В 2025 году один из претендентов на «Золотой мяч» сделал 10 голевых передач, а также забил 28 голов за клуб и сборную Франции. Подробно со статистикой 28-летнего Дембеле можно ознакомиться здесь .