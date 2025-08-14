Энрике взял 5 трофеев за год второй раз в тренерской карьере – первый был с «Барсой». Есть шанс на 6-й титул – Межконтинентальный кубок в декабре

Луис Энрике завоевал пять трофеев за год во второй раз в тренерской карьере.

«ПСЖ » выиграл пятый трофей в 2025 году. Команда Луиса Энрике по пенальти одолела «Тоттенхэм » в матче за Суперкубок УЕФА.

Ранее парижане стали победителями Лиги чемпионов, Лиги 1, Кубка и Суперкубка Франции.

Таких же результатов за календарный год испанский тренер добивался в 2015 году с «Барселоной». Тогда каталонцы выиграли Ла Лигу , Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В этом году у тренера есть шанс завоевать 6-й трофей с парижанами. В декабре команда Энрике сыграет за Межконтинентальный кубок с победителем Кубка Либертадорес.

Энрике взял 17-й трофей в карьере тренера и 8-й во главе «ПСЖ»