Энрике взял 5 трофеев за год второй раз в тренерской карьере – первый был с «Барсой». Есть шанс на 6-й титул – Межконтинентальный кубок в декабре
Луис Энрике завоевал пять трофеев за год во второй раз в тренерской карьере.
«ПСЖ» выиграл пятый трофей в 2025 году. Команда Луиса Энрике по пенальти одолела «Тоттенхэм» в матче за Суперкубок УЕФА.
Ранее парижане стали победителями Лиги чемпионов, Лиги 1, Кубка и Суперкубка Франции.
Таких же результатов за календарный год испанский тренер добивался в 2015 году с «Барселоной». Тогда каталонцы выиграли Ла Лигу, Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
В этом году у тренера есть шанс завоевать 6-й трофей с парижанами. В декабре команда Энрике сыграет за Межконтинентальный кубок с победителем Кубка Либертадорес.
Энрике взял 17-й трофей в карьере тренера и 8-й во главе «ПСЖ»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Squawka
