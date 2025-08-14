Победители ЛЧ взяли Суперкубок УЕФА в 7-й раз подряд. Последним среди победителей ЛЕ выигрывал «Атлетико» в 2018-м

Победители Лиги чемпионов семь лет не проигрывают матчи за Суперкубок УЕФА.

«ПСЖ» обыграл «Тоттенхэм» по пенальти и впервые в истории завоевал этот трофей. Последним победителем Лиги Европы, которому удавалось завоевать Суперкубок, был «Атлетико». В 2018-м команда Диего Симеоне нанесла поражение «Реалу» – 4:2. В последующие годы обладателями трофея были «Ливерпуль», «Бавария», «Челси», «Реал» (дважды) и «Манчестер Сити» – команды, выигравшие ЛЧ.