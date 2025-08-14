Победители ЛЧ взяли Суперкубок УЕФА в 7-й раз подряд. Последним среди победителей ЛЕ выигрывал «Атлетико» в 2018-м
Победители Лиги чемпионов семь лет не проигрывают матчи за Суперкубок УЕФА.
«ПСЖ» обыграл «Тоттенхэм» по пенальти и впервые в истории завоевал этот трофей.
Последним победителем Лиги Европы, которому удавалось завоевать Суперкубок, был «Атлетико». В 2018-м команда Диего Симеоне нанесла поражение «Реалу» – 4:2.
В последующие годы обладателями трофея были «Ливерпуль», «Бавария», «Челси», «Реал» (дважды) и «Манчестер Сити» – команды, выигравшие ЛЧ.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?1308 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости