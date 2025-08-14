«ПСЖ» выиграл 5 трофеев в 2025 году

«ПСЖ» завоевал пятый трофей в 2025 году.

Команда Луиса Энрике по пенальти одолела «Тоттенхэм » в матче за Суперкубок УЕФА.

Ранее парижане стали победителями Лиги чемпионов, Лиги 1, Кубка и Суперкубка Франции. Также они дошли до финала клубного чемпионата мира, где были разгромлены «Челси».