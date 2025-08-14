«ПСЖ» выиграл 5 трофеев в 2025 году
«ПСЖ» завоевал пятый трофей в 2025 году.
Команда Луиса Энрике по пенальти одолела «Тоттенхэм» в матче за Суперкубок УЕФА.
Ранее парижане стали победителями Лиги чемпионов, Лиги 1, Кубка и Суперкубка Франции. Также они дошли до финала клубного чемпионата мира, где были разгромлены «Челси».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
