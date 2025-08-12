Депутат Милонов про Сафонова и Забарного в «ПСЖ»: «Вопрос не в том, где человек родился, а что у него в мозгах. Они спортсмены, играют во французском клубе – какая им разница»
Парижский клуб приобрел защитника «Борнмута» и сборной Украины за 67 миллионов евро. Сообщалось, что с приходом Забарного парижане могут продать купленного год назад у «Краснодара» за 20 млн вратаря сборной России Сафонова.
«Вопрос не в том, где человек родился, а что у него в мозгах. Они спортсмены, играют во французском клубе, поэтому какая им разница.
Правда, я вспоминаю недавнее выступление балтийского баскетболиста, который отказался играть с российской командой. Бывает такое.
Но наш игрок уходить из «ПСЖ» не должен, потому что его-то все устраивает. Там еще и Кварацхелия играет – и что, все нормально, парни вместе отстаивают интересы своей команды.
Поэтому если Забарный спортсмен, он будет играть, если не спортсмен, а так себе, то играть не будет», – заявил депутат Государственной думы Милонов.