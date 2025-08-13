Матвей Сафонов: «ПСЖ» заряжен начать сезон с трофея. Смотрите сегодня матч против «Тоттенхема» – будет интересно»
Матвей Сафонов призвал всех смотреть матч «ПСЖ» – «Тоттенхэм».
Встреча за Суперкубок Европы пройдет сегодня в Удине. Начало – в 22:00 по московскому времени.
«После классной тренировочной недели приехали в Италию на матч. Вчера вечером провели тренировку, и осталось меньше 12 часов до стартового свистка.
И, конечно же, мы заряжены на то, чтобы начать сезон с трофея🙏🏻, поэтому смотрите сегодня вечером матч против «Тоттенхема» – будет интересно🤝🏻», – написал голкипер «ПСЖ».
Сафонов намерен бороться за роль основного вратаря «ПСЖ». Добровольный уход он расценил бы «как проявление слабости» (L’Equipe)
Кто выиграет Суперкубок Европы?5478 голосов
ПСЖ
Тоттенхэм
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости