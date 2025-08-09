«Саутгемптон» и Сперцян обсуждают контракт. Переговоры на продвинутой стадии, но решение о переходе не принято (Metaratings)

Эдуард Сперцян и «Саутгемптон» ведут переговоры.

По информации Metaratings.ru, клуб из Чемпионшипа предложил предварительный личный контракт полузащитнику «Краснодара » и сборной Армении для осуществления трансфера. Стороны обсуждают условия контракта и детали.

В трансфере заинтересован тренер «Саутгемптона » Вилл Стилл, который год назад во главе «Ланса» тоже хотел подписать Сперцяна . Французский клуб летом 2024-го не договорился с «Краснодаром» из-за суммы трансфера.

Сейчас переговоры находятся на продвинутой стадии, но сам футболист не давал окончательного ответа по поводу переезда в Англию.