«Саутгемптон» и Сперцян обсуждают контракт. Переговоры на продвинутой стадии, но решение о переходе не принято (Metaratings)
Эдуард Сперцян и «Саутгемптон» ведут переговоры.
По информации Metaratings.ru, клуб из Чемпионшипа предложил предварительный личный контракт полузащитнику «Краснодара» и сборной Армении для осуществления трансфера. Стороны обсуждают условия контракта и детали.
В трансфере заинтересован тренер «Саутгемптона» Вилл Стилл, который год назад во главе «Ланса» тоже хотел подписать Сперцяна. Французский клуб летом 2024-го не договорился с «Краснодаром» из-за суммы трансфера.
Сейчас переговоры находятся на продвинутой стадии, но сам футболист не давал окончательного ответа по поводу переезда в Англию.
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
