  • Сафонов – в запасе «ПСЖ» на матч с «Тоттенхэмом» в Суперкубке Европы. Шевалье, Хакими, Хвича, Дембеле, Ромеро, Ришарлисон, Кудус – в стартовых составах
20

Сафонов – в запасе «ПСЖ» на матч с «Тоттенхэмом» в Суперкубке Европы. Шевалье, Хакими, Хвича, Дембеле, Ромеро, Ришарлисон, Кудус – в стартовых составах

Матвей Сафонов остался в запасе «ПСЖ» на матч с «Тоттенхэмом».

Команды назвали стартовые составы на матч за Суперкубок УЕФА.

«ПСЖ»: Шевалье, Хакими, Маркиньос, Мендеш, Пачо, Витинья, Дуэ, Заир-Эмери, Барколя, Дембеле, Кварацхелия.

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, ван де Вен, Ромеро, Данзо, Сарр, Бентанкур, Пальинья, Ришарлисон, Кудус, Спенс.

Игра пройдет в Удине на стадионе «Фриули».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Кто выиграет Суперкубок Европы?7576 голосов
ПСЖПСЖ
ТоттенхэмТоттенхэм
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
