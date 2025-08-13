Сафонов – в запасе «ПСЖ» на матч с «Тоттенхэмом» в Суперкубке Европы. Шевалье, Хакими, Хвича, Дембеле, Ромеро, Ришарлисон, Кудус – в стартовых составах
Матвей Сафонов остался в запасе «ПСЖ» на матч с «Тоттенхэмом».
Команды назвали стартовые составы на матч за Суперкубок УЕФА.
«ПСЖ»: Шевалье, Хакими, Маркиньос, Мендеш, Пачо, Витинья, Дуэ, Заир-Эмери, Барколя, Дембеле, Кварацхелия.
«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, ван де Вен, Ромеро, Данзо, Сарр, Бентанкур, Пальинья, Ришарлисон, Кудус, Спенс.
Игра пройдет в Удине на стадионе «Фриули».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
