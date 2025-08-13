  • Спортс
  • Дмитрий Васильев о зарплатах в футболе: «Это уже не вид спорта, а шоу, там свои законы. Российские игроки – заложники ситуации. Но они должны отрабатывать эти деньги, а они это не делают»
Дмитрий Васильев о зарплатах в футболе: «Это уже не вид спорта, а шоу, там свои законы. Российские игроки – заложники ситуации. Но они должны отрабатывать эти деньги, а они это не делают»

Дмитрий Васильев высказался о зарплатах в российском футболе.

«Заслужены ли зарплаты российских футболистов? Не раз говорил, что мировой футбол выбивается из общей канвы и общего представления о спорте. Футболисты в моментах с зарплатой – заложники ситуации. Футбол уже даже не вид спорта, а шоу. А там свои законы и деньги. Футбол могу только во вторую очередь отнести к спорту – это шоу-бизнес с огромными деньгами.

Российские футболисты тоже заложники этой ситуации. Если нашим платить меньше, сюда не поедут сильные игроки, и тогда средний уровень мастерства российского футболиста будет очень низкий. В таком случае мы не сможем конкурировать на международной арене, куда нас все-таки в какой-то момент допустят.

Но критика зарплат российских футболистов обоснована. Они должны хотя бы отрабатывать эти деньги, а они это не делают. Да, футболисты заложники той ситуации, что им платят такие деньги, но тогда надо их отрабатывать и пахать целыми днями.

Нашим нужно работать так, как начинающим бразильским игрокам, у которых денег на обувь нет, а они целыми днями мяч гоняют. Это их образ жизни. А наши еще могут кривляться: это хочу, то не хочу, то буду, это не буду», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону. 

