Геннадий Орлов: «Зенит» грамотно покупает и продает. Вспомните, за сколько продали Халка, Малкома. Сейчас за Энрике предлагают 70 млн евро! Но, думаю, не продадут»

Геннадий Орлов уверен, что «Зенит» не отпустит Луиса Энрике за 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Наср» хочет приобрести вингера «Зенита» за 70 млн евро. В «Зените» заявили, что не вели переговоров по 24-летнему бразильцу с клубом, за который выступает Криштиану Роналду.

«Зенит» грамотно покупает и продает футболистов. Вспомните, за сколько продали Халка, Малкома.

Сейчас за Луиса Энрике предлагают 70 млн евро! Но я думаю, не продадут, потому что он нужен «Зениту», – сказал комментатор и журналист Орлов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
