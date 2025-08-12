Геннадий Орлов: «Зенит» грамотно покупает и продает. Вспомните, за сколько продали Халка, Малкома. Сейчас за Энрике предлагают 70 млн евро! Но, думаю, не продадут»

Геннадий Орлов уверен, что «Зенит» не отпустит Луиса Энрике за 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось , что саудовский «Аль-Наср » хочет приобрести вингера «Зенита » за 70 млн евро. В «Зените» заявили , что не вели переговоров по 24-летнему бразильцу с клубом, за который выступает Криштиану Роналду.

«Зенит» грамотно покупает и продает футболистов. Вспомните, за сколько продали Халка , Малкома .

Сейчас за Луиса Энрике предлагают 70 млн евро! Но я думаю, не продадут, потому что он нужен «Зениту», – сказал комментатор и журналист Орлов.