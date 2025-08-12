Депутат Журова про Сафонова и Забарного в «ПСЖ»: «Вопросы будут не к нашему, а к украинскому спортсмену. Он будет игнорировать Матвея, как будто его нет»

Депутат Светлана Журова высказалась про Матвея Сафонова и Илью Забарного в «ПСЖ».

Парижский клуб приобрел защитника «Борнмута» и сборной Украины Забарного за 67 миллионов евро с учетом бонусов. Сообщалось, что с его приходом «Пари Сен-Жермен » хочет продать купленного год назад у «Краснодара» за 20 млн вратаря сборной России Сафонова. Клуб намерен минимизировать имиджевые и политические риски.

«Понятно, что будет непросто. Вопросы будут не к нашему, а к украинскому спортсмену. Не понимаю, как ему придется себя вести. Это та еще история – тренировки, игры, контакт, общение.

Он будет игнорировать его, как будто его нет. Придется себя контролировать», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Журова.

