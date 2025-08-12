  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Депутат Журова про Сафонова и Забарного в «ПСЖ»: «Вопросы будут не к нашему, а к украинскому спортсмену. Он будет игнорировать Матвея, как будто его нет»
2

Депутат Журова про Сафонова и Забарного в «ПСЖ»: «Вопросы будут не к нашему, а к украинскому спортсмену. Он будет игнорировать Матвея, как будто его нет»

Депутат Светлана Журова высказалась про Матвея Сафонова и Илью Забарного в «ПСЖ».

Парижский клуб приобрел защитника «Борнмута» и сборной Украины Забарного за 67 миллионов евро с учетом бонусов. Сообщалось, что с его приходом «Пари Сен-Жермен» хочет продать купленного год назад у «Краснодара» за 20 млн вратаря сборной России Сафонова. Клуб намерен минимизировать имиджевые и политические риски.

«Понятно, что будет непросто. Вопросы будут не к нашему, а к украинскому спортсмену. Не понимаю, как ему придется себя вести. Это та еще история – тренировки, игры, контакт, общение.

Он будет игнорировать его, как будто его нет. Придется себя контролировать», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Журова.

«ПСЖ» взял Забарного – правда он так нужен? И что теперь будет с Сафоновым?

Кто выиграет Суперкубок Европы?1616 голосов
ПСЖПСЖ
ТоттенхэмТоттенхэм
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
logoМатвей Сафонов
logoИлья Забарный
logoлига 1 Франция
logoСборная России по футболу
logoПСЖ
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
Политика
logoСветлана Журова
Государственная дума
logoСборная Украины по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«ПСЖ» хочет продать Сафонова из-за ставки Энрике на Забарного. Клуб намерен минимизировать имиджевые и политические риски после трансфера украинца (РИА Новости)
8144 минуты назад
Депутат Милонов про Сафонова и Забарного в «ПСЖ»: «Вопрос не в том, где человек родился, а что у него в мозгах. Они спортсмены, играют во французском клубе – какая им разница»
20сегодня, 13:54
Сафонов не хочет покидать «ПСЖ». Вратарь отказался от вариантов, предложенных клубом, ему нравится в Париже (L’Equipe)
155сегодня, 05:30
Депутат Свищев о Сафонове и Забарном в «ПСЖ»: «Почему из-за покупки украинского защитника наш вратарь должен покидать команду? Зачем клуб слушает украинских советчиков?»
1507 августа, 15:31
Журналист L’Équipe: «Сафонову нужно уходить из «ПСЖ», он не будет играть при Шевалье и Доннарумме. И с приходом Забарного – из-за ситуации между Россией и Украиной»
1167 августа, 10:34
Главные новости
Челестини о проигрыше «Акрону» по пенальти: «ЦСКА доминировал, в двух метрах от линии ворот мяч ходил. Расстраивает, что не реализовали моменты»
518 минут назад
Смотрите первый тур АПЛ с Основой! А мы поможем собрать команду
36 минут назадТесты и игры
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Динамо» Киев в гостях у «Пафоса», «Кайрат» – у «Слована», «Карабах» против «Шкендия-79»
1636 минут назадLive
«Спартак», как и «Зенит», интересуется форвардом «Фиорентины» Бельтраном (Corriere della Sera)
1737 минут назад
«ПСЖ» хочет продать Сафонова из-за ставки Энрике на Забарного. Клуб намерен минимизировать имиджевые и политические риски после трансфера украинца (РИА Новости)
8144 минуты назад
«Ман Сити» отдал Грилиша в аренду «Эвертону»
33сегодня, 15:35Фото
«Ливерпуль» обсуждает с «Кристал Пэлас» трансфер Гехи за 30+5 млн фунтов и интересуется Леони из «Пармы»
20сегодня, 15:32
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» принимает «Рубин», «Спартак» сыграет с «Динамо» Махачкала, «Акрон» одолел ЦСКА
342сегодня, 15:30Live
У ЦСКА 4 победы и 3 ничьих в игровое время при Челестини. «Акрону» проиграли по пенальти
4сегодня, 15:25
ЦСКА проиграл «Акрону» по пенальти в Кубке России
94сегодня, 15:22
Ко всем новостям
Последние новости
Доннарумма интересен «Баварии». Мюнхенцы ожидают, что Нойер уйдет в 2026-м (Альфредо Педулла)
12 минуты назад
«Пари НН» купит Пигаса у минского «Динамо». Зарплата защитника сборной Беларуси – 1,8 млн рублей в месяц (Legalbet)
12 минуты назад
ПСВ за 9 млн евро купил у «Пармы» вингера сборной Румынии Мана
17 минут назадФото
ПАОК подтвердил, что Чалова ограбили: «Кто-то разбил его машину, припаркованную недалеко от пляжа. С Федором все в порядке, готов сыграть с «Вольфсбергом»
13 минут назад
Глушенков забил «Рубину», но судья отменил гол хавбека «Зенита» из-за офсайда
121 минуту назад
Депутат Милонов о результатах «Зенита»: «Дело не в Семаке. Проблема в чрезмерном количестве иностранцев»
825 минут назад
Чанов про голевую ошибку Торопа: «Говорили, Слава будет номером один, потому что Акинфеев якобы не умеет играть ногами. Ну вот и результат. Задача вратаря – обеспечить безопасность ворот»
231 минуту назад
Товарищеские матчи. «Бавария» в гостях у «Грассхоппера», «Реал» – у «Тироля», «Интер» играет с «Монцей»
1036 минут назадLive
Тренер «Акрона» Тедеев: «ЦСКА показывает лучший футбол на сегодня»
238 минут назад
Сычев о Батракове: «В Европу рановато, надо обрасти мясом. Там не будут по голове гладить, пылинки сдувать, как в России. Там сразу будут ждать результат»
246 минут назад