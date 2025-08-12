Депутат Свищев о «ПСЖ»: «Нет оснований по национальному признаку избавляться от Сафонова. Забарному «будет некомфортно» – что за детский сад? Матвей должен обратиться в ФИФА и УЕФА»

Дмитрий Свищев советует Матвею Сафонову обратиться в УЕФА из-за ситуации в «ПСЖ».

Сообщалось , что парижане хотят продать российского вратаря из-за подписания украинского защитника Ильи Забарного.

«У Сафонова должны быть четко прописаны условия в контракте, он не простой игрок, один из лучших вратарей мирового футбола. Уверен, что в соглашении с клубом не прописано условие о выходе из клуба, если появляется украинская «суперзвезда».

Нет никаких оснований по национальному признаку избавляться от Сафонова . Если ему говорят, что украинскому защитнику будет некомфортно играть... Это что за детский сад? В «ПСЖ » играют с десяток разных национальностей. Матвей однозначно должен обратиться в ФИФА и УЕФА для защиты своих прав», – сказал депутат Госдумы.