Депутат Свищев о «ПСЖ»: «Нет оснований по национальному признаку избавляться от Сафонова. Забарному «будет некомфортно» – что за детский сад? Матвей должен обратиться в ФИФА и УЕФА»
Дмитрий Свищев советует Матвею Сафонову обратиться в УЕФА из-за ситуации в «ПСЖ».
Сообщалось, что парижане хотят продать российского вратаря из-за подписания украинского защитника Ильи Забарного.
«У Сафонова должны быть четко прописаны условия в контракте, он не простой игрок, один из лучших вратарей мирового футбола. Уверен, что в соглашении с клубом не прописано условие о выходе из клуба, если появляется украинская «суперзвезда».
Нет никаких оснований по национальному признаку избавляться от Сафонова. Если ему говорят, что украинскому защитнику будет некомфортно играть... Это что за детский сад? В «ПСЖ» играют с десяток разных национальностей. Матвей однозначно должен обратиться в ФИФА и УЕФА для защиты своих прав», – сказал депутат Госдумы.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
