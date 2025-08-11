Быстров о потолке зарплат в РПЛ: «Сначала головой нужно подумать – как может быть один потолок для «Зенита» и «Пари НН»? Все знают, как его обходить, в КХЛ так и делают. Лучше бы в академии вложились»

Владимир Быстров не понимает, как можно реализовать потолок зарплат в РПЛ.

В Мир РПЛ могут ввести потолок зарплат с лета 2026 года в рамках реформ Министерства спорта России. Министр Михаил Дегтярев заявил относительно готовящегося ужесточения лимита: «Говорят, что наши футболисты потребуют больше денег. Что вы несете? Потолок зарплат – в КХЛ он есть. Если бюджет не ограничен – пожалуйста».

«Чтобы это сделать, нужно сначала головой подумать. Не должно быть так, что его утвердили, а только потом задумались. Честно говоря, не понимаю, как можно это применить в нашем футболе. Как может быть один потолок и для «Зенита », и для «Пари НН »?

Лучше бы деньги в свои академии вложили, чтобы не воровать друг у друга воспитанников. Другого выхода я не вижу. Если такие, как Батраков, будут в каждой команде, то их не нужно будет условиями и деньгами переманивать. В этом случае все у нас будет в порядке. А что касается потолка, то в наших реалиях все знают, как его обходить. В КХЛ же так и делают», – сказал бывший полузащитник сборной России.