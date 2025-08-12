  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Бавария» может подписать Нкунку из «Челси», если не вернется к кандидатуре Вольтемаде
4

«Бавария» может подписать Нкунку из «Челси», если не вернется к кандидатуре Вольтемаде

Кристофер Нкунку может перейти в «Баварию» из «Челси».

По данным Флориана Плеттенберга, мюнхенский клуб может подписать 27-летнего француза. Такая возможность будет сохраняться вплоть до закрытия трансферного окна.

Многое будет зависеть от того, решит ли «Бавария» снова вступить в переговоры со «Штутгартом» относительно нападающего Ника Вольтемаде.

Сам Нкунку открыт для перехода в «Баварию». Еще в январе у него была устная договоренность с немецким клубом. 

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ценит универсальность Кристофера, который может играть на позициях «девятки», «десятки» и вингера. 

«РБ Лейпциг» готов арендовать Нкунку. Сообщалось, что футболисту этот вариант не нравится – он хочет играть в Лиге чемпионов. Кроме того, и он, и «Челси» настроены на полноценный трансфер.

Кто выиграет Суперкубок Европы?2709 голосов
ПСЖПСЖ
ТоттенхэмТоттенхэм
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
logoКристофер Нкунку
logoпремьер-лига Англия
Макс Эберль
logoШтутгарт
logoбундеслига Германия
возможные трансферы
logoРБ Лейпциг
logoНик Вольтемаде
logoЧелси
logoБавария
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Нкунку не готов перейти в «Лейпциг», он хочет играть в ЛЧ. «Челси» предлагал включить француза в сделку по Симонсу
5вчера, 15:59
«Челси» готов включить Нкунку в сделку по Симонсу. «Лейпцигу» нужна замена Шешко
26вчера, 03:25
«Интер» и агенты Нкунку обсуждают условия трансфера. Хавбек «Челси» интересен клубам из второй половины АПЛ, но он хочет в топ-команду
172 августа, 16:53
Нкунку покинет «Челси». Мареска использовал форварда на позиции опорника на тренировках по ходу сезона
3213 июля, 05:38
«Бавария» возобновила интерес к Нкунку на фоне травмы Мусиалы, контакт с агентом был. «Барса» и «МЮ» также могут подписать вингера «Челси»
118 июля, 09:59
Главные новости
«Спартак» проигрывает дома «Динамо» Махачкала – 0:1, Агаларов забил на 87-й с пенальти. Онлайн-трансляция
1209 минут назадLive
«Спартак» на 87-й пропустил с пенальти за удар Солари ногой в грудь защитнику «Махачкалы» Сундукову
34 минуты назадФото
У Заболотного 0 голов в 5 матчах за «Спартак». Форвард сделал ассист и заработал удаление
99 минут назад
Энрике о «Золотом мяче»: «Задача «ПСЖ» – показать, что звезда – это команда. Именно это мы и сделали в прошлом сезоне. Индивидуальные награды – не наша цель»
220 минут назад
⚡️ Доннарумма уходит из «ПСЖ»: «Кто-то решил, что я больше не могу быть частью команды. Я разочарован и подавлен. Надеюсь, смогу попрощаться на «Парк-де-Пренс»
3320 минут назад
Магуайр включил Роналду, Бруну, Стоунза, Мареза и Погба в команду для игры 5 на 5: «Поль здорово играл за «МЮ», но его разносили, если он не был лучшим в матче»
430 минут назад
«Ливерпуль» согласовал контракт с Гехи. Трансфер защитника «Пэлас» за 35 млн фунтов может быть оформлен в ближайшее время (Фабрицио Романо)
3543 минуты назад
«Поведение Станковича позорит «Спартак». Вспоминаем Старостина, Бескова, Романцева – а это что такое? Не знаю, как руководство выбирает таких тренеров, это же катастрофа!» Белоус о красно-белых
1445 минут назад
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Кайрат» в гостях у «Слована», «Динамо» Киев проиграло «Пафосу», «Карабах» забил 5 голов «Шкендия-79»
9947 минут назадLive
Челестини – игрокам ЦСКА после поражения от «Акрона»: «Надо было 4:0 выиграть. Можно было их прибивать. Мы же сами видим, что нам все под силу, надо только забивать моменты»
11сегодня, 18:41
Ко всем новостям
Последние новости
Витцель перешел в «Жирону». Контракт экс-игрока «Атлетико» и «Зенита» – по схеме «1+1»
120 минут назадФото
«Зенит» проведет товарищеский матч со «Сьоном» 6 сентября в Санкт-Петербурге
432 минуты назад
Товарищеские матчи. «Бавария» обыграла «Грассхоппер», «Реал» разгромил «Тироль», «Интер» играет с «Монцей»
2444 минуты назадLive
Маркиньос о Доннарумме: «Игроки приходят и уходят, а клуб остается. Джанлуиджи провел невероятный сезон, если ему придется уйти, мы от всего сердца поблагодарим его»
347 минут назад
У «Фенербахче» Моуринью 1-я победа в 4 последних матчах в квалификации ЛЧ – 5:2 с «Фейеноордом». Турки сыграют с победителем пары «Бенфика» – «Ницца» на последнем этапе отбора
547 минут назад
Медведев считает справедливой отмену гола Даку «Зениту»: «Игра рукой очевидна»
1056 минут назад
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Шелбурн» играет с «Риекой», ПАОК Чалова и Оздоева, «Шахтер» и «Ноа» проведут матчи в четверг
259 минут назадLive
Шилов о голе в дебюте за «Зенит»: «Партнеры сказали работать дальше. Мы фавориты со «Спартаком»? 100%»
17сегодня, 18:40
Рахимов об отмене гола в матче с «Зенитом»: «Не совсем понял решение. Откуда начинается рука? Тесленко играл плечом»
12сегодня, 18:35
Дзофф о претензиях к игре Доннаруммы ногами: «Это отговорки, главное – умение отбивать мяч. Победа «ПСЖ» в ЛЧ – во многом заслуга Джанлуиджи. Не понимаю, что происходит»
6сегодня, 18:30