«Бавария» может подписать Нкунку из «Челси», если не вернется к кандидатуре Вольтемаде
Кристофер Нкунку может перейти в «Баварию» из «Челси».
По данным Флориана Плеттенберга, мюнхенский клуб может подписать 27-летнего француза. Такая возможность будет сохраняться вплоть до закрытия трансферного окна.
Многое будет зависеть от того, решит ли «Бавария» снова вступить в переговоры со «Штутгартом» относительно нападающего Ника Вольтемаде.
Сам Нкунку открыт для перехода в «Баварию». Еще в январе у него была устная договоренность с немецким клубом.
Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ценит универсальность Кристофера, который может играть на позициях «девятки», «десятки» и вингера.
«РБ Лейпциг» готов арендовать Нкунку. Сообщалось, что футболисту этот вариант не нравится – он хочет играть в Лиге чемпионов. Кроме того, и он, и «Челси» настроены на полноценный трансфер.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
