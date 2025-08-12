«Бавария» может подписать Нкунку из «Челси», если не вернется к кандидатуре Вольтемаде

Кристофер Нкунку может перейти в «Баварию» из «Челси».

По данным Флориана Плеттенберга, мюнхенский клуб может подписать 27-летнего француза. Такая возможность будет сохраняться вплоть до закрытия трансферного окна.

Многое будет зависеть от того, решит ли «Бавария » снова вступить в переговоры со «Штутгартом » относительно нападающего Ника Вольтемаде .

Сам Нкунку открыт для перехода в «Баварию». Еще в январе у него была устная договоренность с немецким клубом.

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ценит универсальность Кристофера, который может играть на позициях «девятки», «десятки» и вингера.

«РБ Лейпциг» готов арендовать Нкунку. Сообщалось, что футболисту этот вариант не нравится – он хочет играть в Лиге чемпионов. Кроме того, и он, и «Челси » настроены на полноценный трансфер.