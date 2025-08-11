«Челси» готов включить Нкунку в сделку по Симонсу. «Лейпцигу» нужна замена Шешко

«Челси» может обменять Кристофера Нкунку в «Лейпциг» с доплатой на Хави Симонса.

Лондонцы ведут соответствующие переговоры с немецким клубом, которому нужна замена Беньямину Шешко , перешедшему в субботу в «Манчестер Юнайтед».

«Челси» уже согласовал контракт с Симонсом , за которого «РБ Лейпциг » требует около 70 млн евро. «Синие» оценивают Нкунку в 46 млн. Таким образом, «Челси » придется доплатить за Симонса примерно 24 млн.

Нкунку уже выступал за «Лейпциг» с 2019 по 2023 год, после чего перебрался на «Стэмфорд Бридж» за 60 млн евро.