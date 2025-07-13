Нкунку покинет «Челси». Мареска использовал форварда на позиции опорника на тренировках по ходу сезона

Кристофер Нкунку покинет «Челси» этим летом.

Тренер «синих» Энцо Мареска не рассматривает 27-летнего француза как центрфорварда, тем более – с приходом Жоао Педро и Лиама Делапа.

По ходу сезона итальянец несколько раз использовал Нкунку на позиции опорного хавбека на тренировках, чтобы «проверить его характер», сообщает GFFN со ссылкой на L’Equipe.

Сам нападающий предпочитает играть ближе к атаке, но эта позиция занята Коулом Палмером.

Ранее стало известно об интересе к Нкунку со стороны «Интера», «Баварии» и «Манчестер Юнайтед». В 47 матчах уходящего сезона во всех турнирах на его счету 15 голов и 5 ассистов.