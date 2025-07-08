«Бавария» возобновила интерес к Нкунку на фоне травмы Мусиалы, контакт с агентом был. «Барса» и «МЮ» также могут подписать вингера «Челси»
Кристофер Нкунку вновь интересен «Баварии».
Мюнхенский клуб снова начал рассматривать кандидатуру 27-летнего футболиста на фоне травмы Джамала Мусиалы.
Сообщается, что «Бавария» уже контактировала с Пини Захави – агентом Кристофера Нкунку.
Впрочем, к вингеру также проявляют интерес «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».
В январе немецкая команда уже пыталась подписать француза, но не была готова заплатить за него 70 миллионов евро.
Как пишет The Athletic, «Челси» предпочитает оформить переход в формате полноценного трансфера, а не аренды.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?36766 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: CF Bayern Insider
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости