«Бавария» возобновила интерес к Нкунку на фоне травмы Мусиалы, контакт с агентом был. «Барса» и «МЮ» также могут подписать вингера «Челси»

Кристофер Нкунку вновь интересен «Баварии».

Мюнхенский клуб снова начал рассматривать кандидатуру 27-летнего футболиста на фоне травмы Джамала Мусиалы.

Сообщается, что «Бавария » уже контактировала с Пини Захави – агентом Кристофера Нкунку .

Впрочем, к вингеру также проявляют интерес «Манчестер Юнайтед » и «Барселона ».

В январе немецкая команда уже пыталась подписать француза, но не была готова заплатить за него 70 миллионов евро.

Как пишет The Athletic, «Челси» предпочитает оформить переход в формате полноценного трансфера, а не аренды.