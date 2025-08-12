Доннарумма интересен «Баварии». Мюнхенцы ожидают, что Нойер уйдет в 2026-м (Альфредо Педулла)
Ранее стало известно, что «ПСЖ» не включил вратаря в заявку на матч за Суперкубок Европы и может продать его этим летом.
По информации журналиста Альфредо Педуллы, мюнхенский клуб наводит справки относительно итальянского голкипера с января. В «Баварии» ожидают, что сезон-2025/26 станет последним для Мануэля Нойера.
На подписание Доннаруммы также претендует «Манчестер Сити», как и сообщалось ранее. Слухи об интересе «Челси» и «Манчестер Юнайтед» пока не подтверждаются.
Что касается итальянских клубов, то они могут рассчитывать только на бесплатный трансфер, что маловероятно в данном случае.
