Доннарумма интересен «Баварии». Мюнхенцы ожидают, что Нойер уйдет в 2026-м (Альфредо Педулла)

Джанлуиджи Доннарумма привлек интерес «Баварии».

Ранее стало известно, что «ПСЖ» не включил вратаря в заявку на матч за Суперкубок Европы и может продать его этим летом.

По информации журналиста Альфредо Педуллы, мюнхенский клуб наводит справки относительно итальянского голкипера с января. В «Баварии» ожидают, что сезон-2025/26 станет последним для Мануэля Нойера .

На подписание Доннаруммы также претендует «Манчестер Сити », как и сообщалось ранее. Слухи об интересе «Челси» и «Манчестер Юнайтед» пока не подтверждаются.

Что касается итальянских клубов, то они могут рассчитывать только на бесплатный трансфер, что маловероятно в данном случае.

