Геннадий Орлов: «Пример «Локо» показывает, что дело не в лимитах. У них замечательный тренер Галактионов – подававшие надежды стали играть еще лучше»

Геннадий Орлов оценил лидерство «Локомотива» в Мир РПЛ после четырех туров.

«Пример «Локомотива » показывает, что дело не в лимитах. Понятно, что прошло всего четыре тура, еще играть и играть.

В команде есть несколько ключевых футболистов, и не дай бог, кто-то выпадет из-за травмы. Но они же сейчас поднялись так, потому что у команды замечательный тренер – Михаил Галактионов . У него все ребята, которые подавали надежды в прошлом сезоне, в этом стали играть еще лучше. Если они прогрессируют, значит, правильно выстроена учебно-тренировочная работа в клубе, в команде. Звучит банально, не трендово, но это самое главное!

И у них, в «Локомотиве», 10 россиян в основном составе. Академия клуба тоже работает замечательно, раз выпускает таких талантливых ребят, как Батраков. Значит, надо эти образцы переносить и на другие клубы. Способных ребят много – нужно дать им возможность играть.

Но я думаю, даже «Локомотиву» еще понадобится несколько иностранцев, чтобы укрепить оборону. В любом случае должна быть золотая середина», – сказал комментатор и журналист Орлов .