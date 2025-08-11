Салах – лучший игрок АПЛ по версии ESPN. Палмер – 2-й, Холанд – 3-й, Сака – 4-й, Исак – 5-й, Бруну – 9-й, Родри – 14-й

Мохамед Салах – лучший игрок АПЛ по версии ESPN.

В преддверии нового сезона Премьер-лиги ESPN составил рейтинг 50 лучших футболистов чемпионата. В качестве критериев учитывались полезность игрока, его игровое время и уровень выступлений в прошлых сезонах. В список не вошли игроки, которые перешли в АПЛ этим летом. Исключением стал Флориан Виртц, присоединившийся к «Ливерпулю».

Топ-30 выглядит так:

1. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

2. Коул Палмер («Челси»);

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

4. Букайо Сака («Арсенал»);

5. Александер Исак («Ньюкасл»);

6. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

7. Деклан Райс («Арсенал»);

8. Бруно Гимараэс («Ньюкасл»);

9. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

10. Вильям Салиба («Арсенал»);

11. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»);

12. Мойсес Кайседо («Челси»);

13. Габриэл Магальяэс («Арсенал»);

14. Родри («Манчестер Сити»);

15. Флориан Виртц («Ливерпуль»);

16. Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»);

17. Энтойн Семеньо («Борнмут»);

18. Ибраима Конате («Ливерпуль»);

19. Жан-Поль ван Хекке («Брайтон»);

20. Юри Тилеманс («Астон Вилла»);

21. Мартин Эдегор («Арсенал»);

22. Алиссон («Ливерпуль»);

23. Райан Гравенберх («Ливерпуль»);

24. Энцо Фернандес («Челси»);

25. Морган Роджерс («Астон Вилла»);

26. Доминик Собослаи («Ливерпуль»);

27. Омар Мармуш («Манчестер Сити»);

28. Николас Джексон («Челси»);

29. Нони Мадуэке («Арсенал» / «Челси»);

30. Бриан Мбемо («Манчестер Юнайтед» / «Брентфорд»).