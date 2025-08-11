  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Салах – лучший игрок АПЛ по версии ESPN. Палмер – 2-й, Холанд – 3-й, Сака – 4-й, Исак – 5-й, Бруну – 9-й, Родри – 14-й
36

Салах – лучший игрок АПЛ по версии ESPN. Палмер – 2-й, Холанд – 3-й, Сака – 4-й, Исак – 5-й, Бруну – 9-й, Родри – 14-й

Мохамед Салах – лучший игрок АПЛ по версии ESPN.

В преддверии нового сезона Премьер-лиги ESPN составил рейтинг 50 лучших футболистов чемпионата. В качестве критериев учитывались полезность игрока, его игровое время и уровень выступлений в прошлых сезонах. В список не вошли игроки, которые перешли в АПЛ этим летом. Исключением стал Флориан Виртц, присоединившийся к «Ливерпулю».

Топ-30 выглядит так:

1. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

2. Коул Палмер («Челси»);

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

4. Букайо Сака («Арсенал»);

5. Александер Исак («Ньюкасл»);

6. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

7. Деклан Райс («Арсенал»);

8. Бруно Гимараэс («Ньюкасл»);

9. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

10. Вильям Салиба («Арсенал»);

11. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»);

12. Мойсес Кайседо («Челси»);

13. Габриэл Магальяэс («Арсенал»);

14. Родри («Манчестер Сити»);

15. Флориан Виртц («Ливерпуль»);

16. Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»);

17. Энтойн Семеньо («Борнмут»);

18. Ибраима Конате («Ливерпуль»);

19. Жан-Поль ван Хекке («Брайтон»);

20. Юри Тилеманс («Астон Вилла»);

21. Мартин Эдегор («Арсенал»);

22. Алиссон («Ливерпуль»);

23. Райан Гравенберх («Ливерпуль»);

24. Энцо Фернандес («Челси»);

25. Морган Роджерс («Астон Вилла»);

26. Доминик Собослаи («Ливерпуль»);

27. Омар Мармуш («Манчестер Сити»);

28. Николас Джексон («Челси»);

29. Нони Мадуэке («Арсенал» / «Челси»);

30. Бриан Мбемо («Манчестер Юнайтед» / «Брентфорд»). 

Что «Спартаку» делать со Станковичем?31254 голоса
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
logoпремьер-лига Англия
рейтинги
logoМанчестер Сити
logoВильям Салиба
logoДоминик Собослаи
logoЭнцо Фернандес
logoЮри Тилеманс
logoАлександер Исак
logoБорнмут
logoБрайтон
logoАлексис Мак Аллистер
logoАстон Вилла
logoБруну Фернандеш
logoЖан-Поль ван Хекке
logoМорган Роджерс
logoРайан Гравенберх
logoЙошко Гвардиол
logoРодри
logoОмар Мармуш
logoНьюкасл
logoНони Мадуэке
logoБукайо Сака
logoАлиссон
logoЭрлинг Холанд
logoЭнтойн Семеньо
logoДеклан Райс
logoИбраима Конате
logoМохамед Салах
logoГабриэл Магальяэс
logoЛиверпуль
logoМартин Эдегор
logoАрсенал
logoМанчестер Юнайтед
logoЧелси
logoБруно Гимараэс
logoБриан Мбемо
logoФлориан Виртц
logoБрентфорд
logoВирджил ван Дейк
logoМойсес Кайседо
logoКоул Палмер
logoНиколас Джексон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Хасселбайнк выступит в британском танцевальном шоу Strictly Come Dancing: «Покажу иную работу ног, надеюсь, без автоголов»
4вчера, 22:13Фото
Харри Магуайр: «Многие в Англии ненавидят «МЮ», поэтому внимание к нему более пристальное. Мы должны справляться с давлением и играть так, будто мы на детской площадке»
17вчера, 21:52
«ПСЖ» хотел убрать слова Хакими про «Золотой мяч» из его интервью, защитник отказался. Клуб поддерживает Дембеле, но не хочет обижать других игроков (L’Équipe)
16вчера, 21:45
«Наполи» показал кофейный третий комплект формы на сезон-2025/26
15вчера, 21:27Фото
Антонио о клубах: «Игроки для них – мясо. Как только мы начинаем портиться – пора продавать или выбрасывать. Если клуб думает о деньгах, почему игроку нельзя?»
22вчера, 21:08
Морган поздравил Роналду и Джорджину с помолвкой: «Такая замечательная пара! Желаю в браке таких же успехов, каких Криштиану добился на поле»
13вчера, 20:52Фото
Друг Доннаруммы о «ПСЖ»: «После всего, что Джанлуиджи сделал, помог выиграть ЛЧ, они даже не заявили его на Суперкубок Европы, в котором клуб никогда не сыграл бы без него»
58вчера, 20:41
Шешко назвал Ибрагимовича своим кумиром: «Я смотрел каждое видео с ним на ютубе. Златан потрясающий, мне нравится его игра и то, как он наслаждается футболом»
3вчера, 20:24
Капитаны команд Ла Лиги не знали о планах провести матч «Барсы» и «Вильярреала» в Майами. Игроков интересует длительность отдыха и сборов, медицинская и юридическая страховка (MD)
26вчера, 19:26
Забарный прошел медосмотр в «ПСЖ» и подписал контракт (RMC Sport)
72вчера, 19:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Байер» рассматривает подписание Линделефа. Тен Хаг работал с защитником в «МЮ»
2вчера, 22:02
Фрей о Доннарумме вне заявки «ПСЖ» на Суперкубок: «Я шокирован. Джиджо – лучший вратарь мира, почему в нем сомневаются? В Англии он преуспеет, уверен»
6вчера, 21:35
Энрике о победе «ПСЖ» в ЛЧ: «В первых матчах мы ходили по краю, уверенность упала – все изменилось благодаря самоотверженности игроков. Цель на сезон – бороться за каждый трофей, стать еще лучше»
вчера, 21:11
Аклиуш интересен «Интеру» и неназванному европейскому топ-клубу. «Монако» хочет получить около 70 млн евро
2вчера, 20:46
«Уволить Семака – невероятная глупость, он справится. «Зениту» нужно пригласить кого-то типа Станковича?» Рапопорт про тренера
25вчера, 20:32
«Милан» отдал Терраччано в аренду «Кремонезе» с обязательным выкупом
1вчера, 20:24Фото
«Торпедо» идет в зоне вылета после четырех туров Первой лиги. Команда уступила 0:1 костромскому «Спартаку»
5вчера, 20:21Видео
Грилиш прошел медосмотр в «Эвертоне» перед арендой из «Ман Сити» с правом выкупа за 50 млн фунтов
5вчера, 20:14
Кривцов о «Краснодаре»: «Доказали себе в первую очередь, что можем выиграть РПЛ. Психология точно изменилась, выходить на поле стало приятнее»
2вчера, 20:05
«Семак в растерянности. Его все ругают, но кто бы мог возглавить «Зенит»? Ни одной фамилии никто не называл. В случае неудачи со «Спартаком» флажок может упасть». Стрепетов о тренере
18вчера, 19:59