Салах – лучший игрок АПЛ по версии ESPN. Палмер – 2-й, Холанд – 3-й, Сака – 4-й, Исак – 5-й, Бруну – 9-й, Родри – 14-й
В преддверии нового сезона Премьер-лиги ESPN составил рейтинг 50 лучших футболистов чемпионата. В качестве критериев учитывались полезность игрока, его игровое время и уровень выступлений в прошлых сезонах. В список не вошли игроки, которые перешли в АПЛ этим летом. Исключением стал Флориан Виртц, присоединившийся к «Ливерпулю».
Топ-30 выглядит так:
1. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
2. Коул Палмер («Челси»);
3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
4. Букайо Сака («Арсенал»);
5. Александер Исак («Ньюкасл»);
6. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
7. Деклан Райс («Арсенал»);
8. Бруно Гимараэс («Ньюкасл»);
9. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);
10. Вильям Салиба («Арсенал»);
11. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»);
12. Мойсес Кайседо («Челси»);
13. Габриэл Магальяэс («Арсенал»);
14. Родри («Манчестер Сити»);
15. Флориан Виртц («Ливерпуль»);
16. Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»);
17. Энтойн Семеньо («Борнмут»);
18. Ибраима Конате («Ливерпуль»);
19. Жан-Поль ван Хекке («Брайтон»);
20. Юри Тилеманс («Астон Вилла»);
21. Мартин Эдегор («Арсенал»);
22. Алиссон («Ливерпуль»);
23. Райан Гравенберх («Ливерпуль»);
24. Энцо Фернандес («Челси»);
25. Морган Роджерс («Астон Вилла»);
26. Доминик Собослаи («Ливерпуль»);
27. Омар Мармуш («Манчестер Сити»);
28. Николас Джексон («Челси»);
29. Нони Мадуэке («Арсенал» / «Челси»);
30. Бриан Мбемо («Манчестер Юнайтед» / «Брентфорд»).