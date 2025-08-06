«Ливерпуль» – фаворит на победу в АПЛ по версии суперкомпьютера Opta. Шансы мерсисайдцев – 28,5%, «Арсенала» – 24,3%, «Ман Сити» – 18,8%, «Челси» – 8,4%, «МЮ» – 0,6%

«Ливерпуль» – главный претендент на победу в АПЛ по версии суперкомпьютера Opta.

Суперкомпьютер подсчитал шансы команд на завоевание титула перед стартом сезона. Самый высокий процент у действующего чемпиона Англии – «Ливерпуля » (28,5%). Полный список выглядит следующим образом: 1. «Ливерпуль» – 28,5% 2. «Арсенал » – 24,3% 3. «Манчестер Сити » – 18,8% 4. «Челси » – 8,4% 5. «Астон Вилла» – 5,1% 6. «Ньюкасл » – 5,1% 7. «Кристал Пэлас» – 2,9% 8. «Брайтон» – 2,2% 9. «Борнмут» – 1,0% 10. «Брентфорд» – 0,8% 11. «Ноттингем Форест» – 0,7% 12. «Манчестер Юнайтед» – 0,6% 13. «Эвертон» – 0,6% 14. «Тоттенхэм» – 0,3% 15. «Фулхэм» – 0,3% 16. «Вест Хэм» – 0,2% 17. «Вулверхэмптон» – 0,1% 18-20. «Бернли», «Лидс», «Сандерленд» – менее 0,1%.