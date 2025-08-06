«Ливерпуль» – фаворит на победу в АПЛ по версии суперкомпьютера Opta. Шансы мерсисайдцев – 28,5%, «Арсенала» – 24,3%, «Ман Сити» – 18,8%, «Челси» – 8,4%, «МЮ» – 0,6%
«Ливерпуль» – главный претендент на победу в АПЛ по версии суперкомпьютера Opta.
Суперкомпьютер подсчитал шансы команд на завоевание титула перед стартом сезона. Самый высокий процент у действующего чемпиона Англии – «Ливерпуля» (28,5%).
Полный список выглядит следующим образом:
1. «Ливерпуль» – 28,5%
2. «Арсенал» – 24,3%
3. «Манчестер Сити» – 18,8%
4. «Челси» – 8,4%
5. «Астон Вилла» – 5,1%
6. «Ньюкасл» – 5,1%
7. «Кристал Пэлас» – 2,9%
8. «Брайтон» – 2,2%
9. «Борнмут» – 1,0%
10. «Брентфорд» – 0,8%
11. «Ноттингем Форест» – 0,7%
12. «Манчестер Юнайтед» – 0,6%
13. «Эвертон» – 0,6%
14. «Тоттенхэм» – 0,3%
15. «Фулхэм» – 0,3%
16. «Вест Хэм» – 0,2%
17. «Вулверхэмптон» – 0,1%
18-20. «Бернли», «Лидс», «Сандерленд» – менее 0,1%.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
