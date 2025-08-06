  • Спортс
  «Ливерпуль» – фаворит на победу в АПЛ по версии суперкомпьютера Opta. Шансы мерсисайдцев – 28,5%, «Арсенала» – 24,3%, «Ман Сити» – 18,8%, «Челси» – 8,4%, «МЮ» – 0,6%
«Ливерпуль» – фаворит на победу в АПЛ по версии суперкомпьютера Opta. Шансы мерсисайдцев – 28,5%, «Арсенала» – 24,3%, «Ман Сити» – 18,8%, «Челси» – 8,4%, «МЮ» – 0,6%

«Ливерпуль» – главный претендент на победу в АПЛ по версии суперкомпьютера Opta.

Суперкомпьютер подсчитал шансы команд на завоевание титула перед стартом сезона. Самый высокий процент у действующего чемпиона Англии – «Ливерпуля» (28,5%). 

Полный список выглядит следующим образом:

1. «Ливерпуль» – 28,5%

2. «Арсенал» – 24,3%

3. «Манчестер Сити» – 18,8%

4. «Челси» – 8,4%

5. «Астон Вилла» – 5,1%

6. «Ньюкасл» – 5,1%

7. «Кристал Пэлас» – 2,9%

8. «Брайтон» – 2,2%

9. «Борнмут» – 1,0%

10. «Брентфорд» – 0,8%

11. «Ноттингем Форест» – 0,7%

12. «Манчестер Юнайтед» – 0,6%

13. «Эвертон» – 0,6%

14. «Тоттенхэм» – 0,3%

15. «Фулхэм» – 0,3%

16. «Вест Хэм» – 0,2%

17. «Вулверхэмптон» – 0,1%

18-20. «Бернли», «Лидс», «Сандерленд» – менее 0,1%. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
