Депутат Свищев о Сафонове и Забарном в «ПСЖ»: «Почему из-за покупки украинского защитника наш вратарь должен покидать команду? Зачем клуб слушает украинских советчиков?»
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» согласовал с «Борнмутом» сумму трансфера украинского защитника Ильи Забарного – 63 миллиона евро.
«Происходят странные вещи. Почему под раздачу должен попадать наш вратарь? Эти вещи никакого отношения не имеют к спорту. Официально клуб об этом не говорит.
Если эти перестановки в составе происходят из-за того, что Забарный устраивает как игрок, а Матвей нет, то это одно дело. Это нормально, если решения принимаются по профессиональным качествам. Но мы, к сожалению, в иных реалиях.
Не понимаю, почему из-за покупки украинского защитника должен покидать команду наш вратарь. Все понимают, что Сафонов – один из лучших в мире на своей позиции. Он без работы точно не останется.
Зачем «ПСЖ» слушает украинских советчиков? Это до добра не доведет. Спорт не должен ссылаться на какие-то политические моменты», – сказал депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев.