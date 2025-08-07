Депутат Свищев о Сафонове и Забарном в «ПСЖ»: «Почему из-за покупки украинского защитника наш вратарь должен покидать команду? Зачем клуб слушает украинских советчиков?»

Дмитрий Свищев высказался о положении Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее сообщалось , что «ПСЖ» согласовал с «Борнмутом » сумму трансфера украинского защитника Ильи Забарного – 63 миллиона евро.

«Происходят странные вещи. Почему под раздачу должен попадать наш вратарь? Эти вещи никакого отношения не имеют к спорту. Официально клуб об этом не говорит.

Если эти перестановки в составе происходят из-за того, что Забарный устраивает как игрок, а Матвей нет, то это одно дело. Это нормально, если решения принимаются по профессиональным качествам. Но мы, к сожалению, в иных реалиях.

Не понимаю, почему из-за покупки украинского защитника должен покидать команду наш вратарь. Все понимают, что Сафонов – один из лучших в мире на своей позиции. Он без работы точно не останется.

Зачем «ПСЖ » слушает украинских советчиков? Это до добра не доведет. Спорт не должен ссылаться на какие-то политические моменты», – сказал депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев.