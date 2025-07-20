Погба отдал бы «Золотой мяч» Дембеле, а не Ямалю: «Усман был убийственно хорош, выиграл ЛЧ. Это его год. Если не выиграет сейчас, то не выиграет никогда»
Поль Погба считает Усмана Дембеле главным претендентом на «Золотой мяч».
Полузащитника «Монако», встретившегося со стримером IShowSpeed, попросили назвать пятерку фаворитов в борьбе за приз, и француз упомянул Дембеле, Ашрафа Хакими и Витинью из «ПСЖ», Килиана Мбаппе из «Реала» и Ламина Ямаля из «Барселоны».
Когда Погба предложили выбрать между Дембеле и Ямалем, Поль отметил, что Усман всегда будет немного опережать Ламина: «Он был убийственно хорош, выиграл Лигу чемпионов, был очень важен для команды, забивал, проявлял себя в ключевых матчах. Это его год. Если он не выиграет сейчас, то не выиграет никогда».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер IShowSpeed
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