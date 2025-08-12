Агент Батракова о вариантах в Европе: «Алексею больше всего подошла бы Испания. Есть интерес со стороны итальянских и испанских клубов. Переход в Германию из-за политики маловероятен»
Агент Алексея Батракова считает, что футболисту больше всего подошла бы Ла Лига.
20-летний полузащитник забил 6 голов в 4 матчах в Мир РПЛ на старте сезона.
– Мне кажется, наибольший интерес к нему [в будущем] будут проявлять испанские клубы, поскольку многие команды играют в созидательный футбол, стараются много владеть мячом. По моим ощущениям, Алексею больше всего подошла бы Испания.
– Сейчас наибольший интерес к Батракову проявляют испанские клубы?
– Я бы так не сказал. Информация, которая мне приходит, говорит, что есть заинтересованность со стороны итальянских и испанских клубов.
Думаю, он интересен и в Германии, но в связи с политическими моментами переход туда маловероятен, – сказал Владимир Кузьмичев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
