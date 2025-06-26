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Батраков о переходе в европейский клуб: «Надо, чтобы все факторы сошлись. Где-то, может, есть интерес, но я сейчас буду стараться оправдывать доверие «Локо»

Алексей Батраков высказался о возможном переходе в европейский клуб.

– Следишь за своей ценой на Transfermarkt

– Нет такого, что сижу и жду, когда они цену обновят. Просто меня в соцсетях отмечают, поэтому знаю, что сейчас 12 млн евро.

– В июне 2024 года было 700 тысяч. Неплохо скакнул.

– Ну, бывает, да (смеется). На одном сайте – так, на другом – иначе. Всегда можно лучше.

– Как относишься к слухам вокруг тебя? И про Турцию пишут, и про «Вольфсбург». Ты что слышал?

– Я лично слышал, что продлил контракт с «Локомотивом». В остальном – слухи. Где-то, может, есть интерес, но я сейчас буду стараться оправдывать доверие «Локо».

– Кстати, чисто теоретически ты бы поехал в Турцию? Или лучше сразу в топ-5?

– Надо, чтобы все факторы сошлись. Чтобы клуб был доволен, чтобы меня предложение устроило. Пусть сначала оно придет. На бумаге ничего не видел, – сказал полузащитник «Локо» Батраков.

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ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
logoАлексей Батраков
logoВольфсбург
возможные трансферы
Transfermarkt (Трансфермаркт)
logoвысшая лига Турция
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoбундеслига Германия
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