Батраков о переходе в европейский клуб: «Надо, чтобы все факторы сошлись. Где-то, может, есть интерес, но я сейчас буду стараться оправдывать доверие «Локо»
– Следишь за своей ценой на Transfermarkt
– Нет такого, что сижу и жду, когда они цену обновят. Просто меня в соцсетях отмечают, поэтому знаю, что сейчас 12 млн евро.
– В июне 2024 года было 700 тысяч. Неплохо скакнул.
– Ну, бывает, да (смеется). На одном сайте – так, на другом – иначе. Всегда можно лучше.
– Как относишься к слухам вокруг тебя? И про Турцию пишут, и про «Вольфсбург». Ты что слышал?
– Я лично слышал, что продлил контракт с «Локомотивом». В остальном – слухи. Где-то, может, есть интерес, но я сейчас буду стараться оправдывать доверие «Локо».
– Кстати, чисто теоретически ты бы поехал в Турцию? Или лучше сразу в топ-5?
– Надо, чтобы все факторы сошлись. Чтобы клуб был доволен, чтобы меня предложение устроило. Пусть сначала оно придет. На бумаге ничего не видел, – сказал полузащитник «Локо» Батраков.