Кузьмичев не видит Батракова в «Сосьедаде»: «Он достоин большего, не хочется переходить в средний клуб. Есть желание попробовать себя в большом клубе Европы»

Владимир Кузьмичев порассуждал о карьерных перспективах Алексея Батракова.

– У вас есть дорожная карта по карьере Батракова? Как она должна развиваться?

– На мой взгляд, для переезда в Европу молодой игрок должен провести два полноценных сезона в своем чемпионате. На протяжении этих двух лет Леша должен показать то, что показывал осенью, тогда он ментально поймет, что перерос РПЛ .

Желание попробовать себя в большом клубе в хорошем европейском чемпионате у Батракова, конечно, есть.

– Что такое «большой клуб»?

– Участник Лиги чемпионов из чемпионатов Англии, Испании , Италии и Германии. Не хочется делать промежуточный шаг и переходить в средний клуб.

– «Реал Сосьедад» – средний клуб?

– На мой взгляд, Батраков достоин большего. Но здесь я могу быть необъективен.

– Вы говорили, что европейские агенты собирают информацию по Батракову. Что это за информация?

– Да, было несколько звонков: «Есть ли возможность забрать Батракова? Сколько это будет стоить?» Часто вопросы задавались без привязки к клубам.

– Как вы отвечали?

– «Локомотив» не планирует расставаться с Батраковым и летом 2025-го. Опции выкупа нет». Будет новый контракт – будет опция выкупа. Тогда будет другой разговор.

– Какой должна быть сумма отступных?

– Это непростой пункт в наших переговорах с клубом. Естественно, «Локо » хочет прописать как можно большую сумму, а мы – как можно меньшую. Нам нужно сойтись на реальной сумме.

– 20 миллионов евро – реальная сумма?

– Для европейских клубов – скорее нет. Это предел, по-моему, у нас за такие или большие деньги уезжали только Александр Головин и Матвей Сафонов.

Так что мы постараемся скорректировать эту сумму, – рассказал агент Алексея Батракова Владимир Кузьмичев в интервью Спортсу’‘.

Теперь он ведет дела Батракова, Миранчуков, Джикии и Сильянова. Интервью агента-сенсации Владимира Кузьмичева