Кузьмичев не видит Батракова в «Сосьедаде»: «Он достоин большего, не хочется переходить в средний клуб. Есть желание попробовать себя в большом клубе Европы»
– У вас есть дорожная карта по карьере Батракова? Как она должна развиваться?
– На мой взгляд, для переезда в Европу молодой игрок должен провести два полноценных сезона в своем чемпионате. На протяжении этих двух лет Леша должен показать то, что показывал осенью, тогда он ментально поймет, что перерос РПЛ.
Желание попробовать себя в большом клубе в хорошем европейском чемпионате у Батракова, конечно, есть.
– Что такое «большой клуб»?
– Участник Лиги чемпионов из чемпионатов Англии, Испании, Италии и Германии. Не хочется делать промежуточный шаг и переходить в средний клуб.
– «Реал Сосьедад» – средний клуб?
– На мой взгляд, Батраков достоин большего. Но здесь я могу быть необъективен.
– Вы говорили, что европейские агенты собирают информацию по Батракову. Что это за информация?
– Да, было несколько звонков: «Есть ли возможность забрать Батракова? Сколько это будет стоить?» Часто вопросы задавались без привязки к клубам.
– Как вы отвечали?
– «Локомотив» не планирует расставаться с Батраковым и летом 2025-го. Опции выкупа нет». Будет новый контракт – будет опция выкупа. Тогда будет другой разговор.
– Какой должна быть сумма отступных?
– Это непростой пункт в наших переговорах с клубом. Естественно, «Локо» хочет прописать как можно большую сумму, а мы – как можно меньшую. Нам нужно сойтись на реальной сумме.
– 20 миллионов евро – реальная сумма?
– Для европейских клубов – скорее нет. Это предел, по-моему, у нас за такие или большие деньги уезжали только Александр Головин и Матвей Сафонов.
Так что мы постараемся скорректировать эту сумму, – рассказал агент Алексея Батракова Владимир Кузьмичев в интервью Спортсу’‘.
Теперь он ведет дела Батракова, Миранчуков, Джикии и Сильянова. Интервью агента-сенсации Владимира Кузьмичева
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