Агент Батракова об интересе «Бенфики»: «Все было через посредников – я ответил, что нужно связаться с «Локо». Почему клуб не сделал этого – вопрос к ним»
Агент Алексея Батракова рассказал о несостоявшемся переходе хавбека в «Бенфику».
Ранее сообщалось, что португальский клуб интересовался полузащитником «Локомотива», но так и не сделал конкретное предложение.
«Все было через посредников. Ни одного предложения от клуба напрямую не было.
Я ответил, что для начала серьезного разговора на эту тему нужно в первую очередь связаться с клубом и решить с ним вопросы, узнать намерены ли они вступать в переговоры, чтобы сделка произошла. И только после того мы могли бы подключиться и говорить про условия Алексея.
Почему «Бенфика» этого не сделала – это к ним вопрос», – сказал Владимир Кузьмичев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
