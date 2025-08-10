Агент Батракова об интересе «Бенфики»: «Все было через посредников – я ответил, что нужно связаться с «Локо». Почему клуб не сделал этого – вопрос к ним»

Агент Алексея Батракова рассказал о несостоявшемся переходе хавбека в «Бенфику».

Ранее сообщалось , что португальский клуб интересовался полузащитником «Локомотива », но так и не сделал конкретное предложение.

«Все было через посредников. Ни одного предложения от клуба напрямую не было.

Я ответил, что для начала серьезного разговора на эту тему нужно в первую очередь связаться с клубом и решить с ним вопросы, узнать намерены ли они вступать в переговоры, чтобы сделка произошла. И только после того мы могли бы подключиться и говорить про условия Алексея .

Почему «Бенфика » этого не сделала – это к ним вопрос», – сказал Владимир Кузьмичев .