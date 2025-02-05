Агент Батракова: «В Европе следят за Алексеем, это факт. Мне звонили агенты, связанные с большими клубами из топ-лиг. Уровнем повыше «Монако» и «Сосьедада»

Агент Батракова рассказал об интересе к Алексею со стороны топ-клубов Европы.

19-летний полузащитник «Локомотива» забил 10 мячей и сделал 6 голевых передач в 17 играх в Мир РПЛ в текущем сезоне.

– Фиксированная сумма отступных в контракте Алексея будет прописана только для европейских клубов?

– Это непростой вопрос... Мы понимаем, что в принципе сумма отступных в контракте Батракова для «Локомотива » - неприемлемая история. Но у парня есть цель в перспективе попробовать свои силы в большом европейском клубе. Поэтому если, дай бог, через какое-то время получим предложение от серьезной команды, то и «Локо» сможет заработать, и у Алексея появится возможность сыграть в топ-чемпионате. Так что сейчас разговоры о сумме отступных в соглашении ведутся только относительно именно европейских клубов.

– Зимой вы получали предложения от европейских клубов?

– Не знаю, поступали ли предложения в «Локомотив». По крайней мере, со мной такой информацией не делились. А мне звонили многие агенты, связанные с европейскими клубами из ведущих чемпионатов. Общение было.

– О каких клубах идет речь?

– О больших, из топовых чемпионатов. Но конкретизировать сейчас смысла нет. Ясно одно: в Европе следят за Батраковым, интересуются им. Это факт.

– И все-таки клубы какого уровня положили глаз на Батракова? Калибра «Монако» и «Реал Сосьедад»?

– Нет, все же повыше, – сказал Владимир Кузьмичев.