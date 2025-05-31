Алексей Батраков: «Если бы позвонили из «Барсы», пошел бы туда хоть пешком»
Алексей Батраков заявил, что мечтает перейти в «Барселоне».
– Кто твой любимый футболист?
– Месси. Роналду тоже заслуживает уважения, он большой профессионал.
– Ты внедрял какие‑то их приемы в свою игру?
– Пытался. Что‑то получалось, что‑то нет. Пересматривал гол Месси в ворота «Баварии», когда он уложил на газон защитника. Это круто.
– Какой футболист вдохновлял кроме Месси и Роналду?
– Руни. Его гол через себя очень сильно вдохновил.
– В какой клуб ты мечтал бы перейти?
– В «Барселону». Туда, если бы позвонили, хоть пешком бы пошел, – сказал хавбек «Локомотива».
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