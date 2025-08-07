Журналист L’Équipe: «Сафонову нужно уходить из «ПСЖ», он не будет играть при Шевалье и Доннарумме. И с приходом Забарного – из-за ситуации между Россией и Украиной»

Журналист L’Équipe Уго Делом заявил, что Матвею Сафонову стоит покинуть «ПСЖ».

Ранее сообщалось , что французский клуб объявил россиянину, что не видит его в качестве основного вратаря.

«Для Сафонова будет неправильным решением оставаться в «ПСЖ ». С учетом скорого перехода Люка Шевалье и текущей ситуации с Джанлуиджи Доннаруммой , он попросту не будет играть. А в таком клубе очень важно получать игровую практику.

Да, Матвей чувствует себя комфортно в Париже, он уже неплохо говорит по-французски. Но, по моему мнению, ему нужно уехать – ради матчей и конкуренции.

Положение Сафонова еще усугубляет скорый приход Забарного. Трансфер уже очень близок, и сделку планируют закрыть уже на следующей неделе. Что касается состава, считаю невозможным, чтобы Сафонов и Забарный играли вместе. Все из-за политической ситуации между Россией и Украиной. Они не будут выступать за одну команду», – сказал Делом.