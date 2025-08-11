Макати решил перейти из «Ман Сити» в «Ноттингем». «Боруссия», «Айнтрахт» и «Лейпциг» интересовались хавбеком

Джеймс Макати решил перейти в «Ноттингем Форест», а не в клуб Бундеслиги.

По информации Флориана Плеттенберга, 22-летний полузащитник «Манчестер Сити » принял решение выступать за «Ноттингем», хотя интерес к нему проявляли топ-клубы Германии – «Боруссия » Дортмунд, «Айнтрахт » и «РБ Лейпциг ».

«Лесники» и Джеймс уже полностью согласовали условия долгосрочного контракта. Переговоры с «Сити» идут. «Ноттингем» и представители игрока уверены, что скоро сторонам удастся договориться.

Ранее сообщалось , что «горожане» могут продать англичанина в «Ноттингем Форест» за 20+ млн фунтов.

Макати в прошлом сезоне провел 15 матчей в АПЛ, забил 3 гола и получил 1 желтую карточку, играя в среднем по 22 минуты за матч. Его подробная статистика – здесь .